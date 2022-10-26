RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ночью обстреливали Донецкую область, есть разрушения и погибший

Фото: россияне ночью обстреливали Донецкую область, есть разрушения и погибший (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска в течение ночи 26 жовтня наносили удары по территории Донецкой области. В результате вражеских атак погиб один человек, разрушения также получили жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Около 3:10 оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке. По предварительным данным, пострадавших нет, однако есть разрушения - уничтожено здание колледжа и повреждены многоэтажки.

Также в течение ночи россияне нанесли обстрелы по прифронтовым общинам в центре и на севере области.

На Донецком направлении враг стрелял по Первомайскому Очеретинской общины и Марьинке, Красногоровке и Екатериновке Марьинской общины - данных о жертвах и разрушениях не поступало.

На Горловском направлении пострадали Часовоярская и Бахмутская общины. В Бахмуте один человек погиб, выгорело здание техникума, пострадали частные дома.

Россияне также открывали огонь по окрестностям Часовоярской общины, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, недавно в Донецкой области обнаружили тела еще четырех мирных жителей, погибших во время российской оккупации.

Кроме того, в результате обстрела Днепра погибли два человека, еще четверо гражданских получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна России против Украины