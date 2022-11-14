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Россияне ночью обстреляли Запорожскую область: повреждена линия электропередачи

Фото: оккупанты обстреляли Запорожскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 14 ноября россияне обстреляли одно из сел Запорожской области. Снаряд попал в линию электросетей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Он опубликовал фото обстрелов и добавил, что других разрушений, как и жертв среди населения, нет.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 13 ноября, российские оккупанты обстреляли одно из сел Запорожского района. Одна из выпущенных ракет упала в одном из районов Запорожья.

Также мы писали, что в Запорожье 12 ноября проводили эвакуацию жителей Шевченковского района из-за удара российских оккупантов.

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