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Россияне ночью обстреляли Запорожье из "Смерчей": в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Россияне обстреляли Запорожье из "Смерчей" (dsns.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты ночью 27 октября обстреляли Запорожье из реактивных систем залпового огня "Смерч". В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Чиновник отметил, что на окраины города прилетели три снаряда РСЗО противника.

  • Разрушений подвергся объект инфраструктуры;
  • Возник пожар, который был вовремя ликвидирован сотрудниками ГСЧС.

"Оккупант имеет цель уничтожить все. Оставить нас без света, воды, газа, отопления. Но это ему не удастся, потому что он уже обречен. Мы победим", - подчеркнул Старух.

Напомним, захватчики 27 октября атаковали одну из общин Киевской области. Система ПВО сбила несколько враждебных целей.

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