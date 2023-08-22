Россияне ночью обстреляли Волчанск в Харьковской области: из-под завалов достали женщину

"Этой ночью, около 03:00, враг обстреливал город Волчанск Чугуевского района. Повреждены и разрушены 4 жилых дома. Спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу - 56-летнюю женщину. Серьезных телесных повреждений у женщины не было, госпитализации не требовала", - сообщил Синегубов.

Кроме того, около 00:30 в результате обстрела пгт Купянск-Узловой, в результате чего поврежден частный дом, произошел пожар.

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области. В частности, под вражескими ударами находились Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Купянск, Двуречная, Берестово и другие населенные пункты.

В Купянске повреждены жилые дома, произошел пожар. В селе Чернещина Изюмского района поврежден частный дом и линии электропередач.

Также около 10:00 в селе Шестаково Чугуевского района во время выполнения работ на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор. Получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести 51-летний мужчина.

Обстрелы Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населённые пункты региона.

Так, 20 августа российские оккупанты обстреляли территорию лечебного учреждения и частного сектора Волчанская Харьковской области. В результате ударов гражданский получил смертельные ранения.

Ночью 19 августа русские военные обстреляли деревню Вильча Чугуевского района. В результате вражеских действий повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, 18 августа около 23:10 российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Загрызовое Изюмского района. В результате обстрела получили ранения 44-летняя женщина и 26-летний мужчина.