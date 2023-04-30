RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ночью обстреляли Краматорск и Константиновку: что известно о последствиях

Фото: оккупанты обстреляли Краматорск и Константиновку Донецкой области 30 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью в воскресенье, 30 апреля, российские войска обстреляли Краматорск и Константиновку Донецкой области.

РБК-Украина собрало информацию о последствиях обстрелов.

Обновлено. По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, около полуночи россияне выпустили по Краматорску 5 ракет.

"К счастью, обошлось без пострадавших: 2 ракеты упали в поле за городом, 2 - в промышленной зоне, 1 - в частном секторе вблизи жилого дома, но повредило лишь асфальтовое покрытие", - рассказал он.

Что касается Константиновки, то в городе из-за ночного обстрела повреждено 10 домов и инфраструктурный объект.

_____________

Краматорск

Ночью россияне нанесли удары по промышленной зоне в Краматорске Донецкой области. Также хаотично враг бил по частному жилому сектору.

"Снова ночной обстрел Краматорска. Промзона и хаотично по частному сектору", - рассказал мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

Он добавил, что обошлось без пострадавших.

"Выясняем последствия разрушений", - добавил глава города.

Константиновка

Также ночью российские оккупанты также обстреляли Константиновку. В городе частично отсутствует водоснабжение.

По данным городской военной администрации, в 00:30 произошел ракетный обстрел города, в результате чего поврежден один объект инфраструктуры, 6 автомобилей, 2 прицепа.

"Водоснабжение частично. Отсутствует подача воды из ВНС "Белая Гора", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу, 29 апреля, в Славянске и Краматорске Донецкой области раздались взрывы.

Напомним, по данным на утро, 29 апреля, российские войска в сутки обстреляли Бахмут и Торецк в Донецкой области и убили одного человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскДонецкая областьКонстантиновка