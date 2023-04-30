Россияне ночью обстреляли Краматорск и Константиновку: что известно о последствиях

Обновлено. По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, около полуночи россияне выпустили по Краматорску 5 ракет.

"К счастью, обошлось без пострадавших: 2 ракеты упали в поле за городом, 2 - в промышленной зоне, 1 - в частном секторе вблизи жилого дома, но повредило лишь асфальтовое покрытие", - рассказал он.

Что касается Константиновки, то в городе из-за ночного обстрела повреждено 10 домов и инфраструктурный объект.

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Краматорск

Ночью россияне нанесли удары по промышленной зоне в Краматорске Донецкой области. Также хаотично враг бил по частному жилому сектору.

"Снова ночной обстрел Краматорска. Промзона и хаотично по частному сектору", - рассказал мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

Он добавил, что обошлось без пострадавших.

"Выясняем последствия разрушений", - добавил глава города.

Константиновка

Также ночью российские оккупанты также обстреляли Константиновку. В городе частично отсутствует водоснабжение.

По данным городской военной администрации, в 00:30 произошел ракетный обстрел города, в результате чего поврежден один объект инфраструктуры, 6 автомобилей, 2 прицепа.

"Водоснабжение частично. Отсутствует подача воды из ВНС "Белая Гора", - говорится в сообщении.