Россияне ночью накрыли огнем три громады Днепропетровской области: в ОВА показали последствия

Российские оккупанты в ночь на 28 октября обстреляли три громады Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"В других районах ночь прошла под звуки сирены, но обошлось без обстрелов. И на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

К счастью, в результате ночных ударов оккупантов никто не пострадал.

Там изуродованы дачные дома и электросети. Без света находятся почти 1000 семей. Энергетики уже начали восстановительные работы.

Он также рассказал, что россияне обстреляли Марганецкую и Красногригорьевскую громады.

"В Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов. Оборваны линии электропередач", - указал Резниченко.

Чиновник отметил, что захватчики атаковали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Напомним, Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторженияРФ в целом совершила по Украине 4,5 тысячи ракетных ударов и более 8 тысяч авианалетов.

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