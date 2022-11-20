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Россияне ночью накрыли из "Градов" четыре громады Днепропетровской области: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Россияне ночью накрыли из "Градов" четыре громады Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 20 ноября атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады - Красногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую", - отметил чиновник.

Резинченко рассказал, что больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударило не менее 40 российских снарядов.

В результате вражеских атак пострадал 59-летний мужчина. Ему оказали помощь, лечится дома.

Кроме того, были повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач.

Обстрел также вызвал три пожара. Загорелись квартира, машина и гараж. Огонь спасатели ликвидировали.

"В остальных громадах без пострадавших. Избиты частные дома и хозяйственные постройки. В других районах области ночь была тихой. И на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Россияне накрыли из "Градов" Днепропетровскую область / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, 19 ноября россияне атаковали Днепропетровскую область. Оккупанты обстреляли две громады из реактивной артиллерии.

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