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Россияне ночью из "Градов" накрыли Никопольский район: вспыхнули пожары

Фото: Россияне ночью из "Градов" накрыли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты ночью 5 ноября нанесли удары с "Градов" и тяжелые артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Стреляли из временно оккупированного Энергодара по трем громадам - Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что больше всего досталось Никополю. На город противник направил около 40 снарядов. Вспыхнули два пожара. Пожарные пламя уже утихомирили.

В результате обстрелов изуродованы полутора десятков многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. Попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество.

"К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых. В других районах ночь с сиреной и без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

К слову, военные из воздушного командования "Восход" уничтожили еще один вражеский Shahed-136. Сбили курсирующий боеприпас в Синельниковском районе.

Россияне ночью из "Градов" накрыли Никопольский район / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, ночью 4 ноября в Днепропетровской области сбили 8 российских дронов-камикадзе.

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