Россияне ночью "Градами" и "Ураганами" терроризировали Никопольский район

Россияне терроризировали две громады - Никопольскую и Марганецкую. Без погибших.

В громады прилетели не менее 30 снарядов.

ГСЧС продолжает обследовать пораженные территории, аварийные службы выясняют детали обстрелов.

В других районах ночью сирена предупреждала об опасности, но обошлась без чрезвычайных ситуаций, отметил Резниченко.

Напомним, в воскресенье электрики восстановили поврежденную энергетическую инфраструктуру в Никопольском районе.

До этого оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский район Оккупанты применяли "Грады" и тяжелую артиллерию. Тревога длилась около 12 часов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.