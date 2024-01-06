Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о работе ПВО

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что ударные беспилотники двигались с южного направления через центральные регионы в направлении Хмельницкой области. Также в Хмельницкой ОВА сообщали о взрывах и работе ПВО в регионе.

Атака "Шахедов" 5 января

Напомним, вчера, 5 января, оккупанты атаковали территорию Украины двумя волнами "Шахедов" – вечером и под утро. Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили 29 дронов, силы ПВО сбили 21 из них.

В Черкасской области из-за падения обломков повреждены ЛЭП, в Николаевской - попадание на территории предприятия. В Херсонской области дроны атаковали модульный городок.

Детальнее о последствиях ночных атак можно узнать в материале РБК-Украина.