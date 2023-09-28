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Россияне ночью атаковали "Шахедами" Одесскую область

Фото: россияне ночью атаковали "Шахедами" Одесскую область (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 28 сентября в очередной раз атаковали Одесскую область дронами-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Ночью российские террористы вновь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Наши силы ПВО отработали отлично", - написал Кипер.

По его словам, попаданий, разрушений и пострадавших в результате обстрелов нет. Было зафиксировано лишь несколько небольших очагов возгораний сухой травы в результате падения обломков сбитых "Шахедов".

Ночная атака по Украине 28 сентября

Воздушная тревога на юге Украины была объявлена вечером 27 сентября. Угроза продолжалась до 4:00 утра.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможных ударах дронами в Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях.

Как отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, атака была массированной.

В общей сложности российские войска атаковали Украину 44 ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Силам ПВО удалось сбить 34 беспилотника.

 

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