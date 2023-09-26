Россияне ночью атаковали Черкасскую область: поврежден объект инфраструктуры

Российские войска ночью 26 сентября атаковали Черкасскую область дронами-камикадзе Shahed. В результате обстрела есть попадание в инфраструктурный объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.
"Тревожное начало суток в Черкасской области. Ночью враг атаковал нашу область "Шахедами"", - написал Табурец.
По его словам, силы ПВО сбили четыре воздушных цели противника, однако есть попадание в инфраструктурный объект. Предварительно без пострадавших. В настоящее время идет ликвидация последствий.
Ночная атака на Украину 26 сентября
Около полуночи 26 сентября в ряде областей Украины из-за угрозы вражеских атак с применением ударных дронов. В части областей работала ПВО. Позже стало известно, что дроны-камикадзе, в частности, атаковали Одесскую область и Кривой Рог Днепропетровской области.
В частности, в Кривом Роге "прилет" произошел по одному из предприятий города.
А в Измаильском районе Одесской области есть попадание в припортовую инфраструктуру.
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