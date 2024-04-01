RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне попали по гражданской инфраструктуре Харькова, есть угроза повторного удара, - ОВА

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы, во время сегодняшних обстрелов, 1 апреля, попали по гражданской инфраструктуре Лоботинского общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова в эфире телемарафона.

Как отметил Синегубов, предварительно раненых в результате удара нет.

"Должны проводить проверки. Тем более, что есть угроза повторного удара", - добавил он.

Согласно данным Харьковской областной прокуратуры, враг нанес ракетный удар в 10:15 по городу Люботин. По предварительным данным, россияне применили ракету типа С-300.

Обстрел Харьковской области

Враг регулярно наносит удары по Харьковской области. К примеру, в ночь на 1 апреля, россияне атаковали пожарную часть в регионе. Из-за обстрела треть здания была разрушена.

В том числе вчера. 31 марта, россияне дважды нанесли удары по Харькову. В частности вечером того же дня, террористы атаковали одно из сел Змиевского района, в результате чего ранения получили пять человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХарьков