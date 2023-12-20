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Россияне устроили полигон на территории полуострова-заповедника

Фото: россияне разместили полигон на полуострове Карадай (facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Ярослава Борзова

На временно оккупированной территории Херсонской области враг обустроил артиллерийский полигон, расположенный на территории заказника Карадай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

С 2020 года на территории полуострова был создан государственный ландшафтный заказник.

В ЦНС отмечают, что после оккупации россияне обустроили там артиллерийский полигон и отрабатывают стрельбу по акватории.

"Варварское отношение к природе присуще россиянам, которые также несут ответственность за подрыв Каховской дамбы. В российской парадигме мышления не ценится жизнь, ни людей, ни животных, ни растений", - возмутились в Центре.

 

Экоцид на оккупированных заповедных территориях Херсонской области

С начала оккупации Херсонской области захватчики планомерно уничтожают флору и фауну региона.

Так недавно стало известно, что войска РФ воруют животных из Херсонского заповедника "Аскания-Нова" и перевозят их в краснодарский "Сафари-парк".

Напомним, биосферный заповедник "Аскания-Нова" недалеко от Каховки в Херсонской области уникален не только для Украины, но и для всей Европы. Ведь заповедная зона является самой большой в Европе и ежегодно насчитывала около 140 000 туристов.

С первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину территория "Аскании-Новой" оказалась под контролем врага.

В марте 2023 года россияне с коллаборантами установили в заповеднике оккупационную администрацию, хотя до этого содержание территории и выплаты зарплат сотрудникам продолжала осуществлять Украина.

Ранее мы также рассказывали, что россияне сделали с островом Джарилгач. Известно, что на временно оккупированном острове в Херсонской области около недели продолжался пожар. Огонь уничтожал самый ценный участок всей территории - заповедный, где располагались уникальные виды флоры и фауны. Впоследствии стало известно, что вся эта зона была уничтожена полностью, а это почти 16 километров.

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