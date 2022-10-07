Россияне украли печать Запорожской АЭС. Она уже недействительна
Российские оккупанты 6 октября похитили официальную печать Запорожской АЭС. Теперь она потеряла свою юридическую силу и недействительна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".
"Продолжая попытки рейдерского захвата Запорожской АЭС, вчера оккупанты похитили печать предприятия, удостоверяющего право подписи документов", - говорится в сообщении.
Президент "Энергоатома" и временный гендиректор Запорожской АЭС Петр Котин издал указ о введении в действие новой печати. Украденную печать признали недействительной.
Напомним, 5 октября российский диктатор Владимир Путин издал указ о "передаче" ЗАЭС под управление России.
Ранее мы сообщали о похищении оккупантами гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова Позже его отпустили, а глава "Энергоатома" Петр Котин временно возглавил ЗАЭС.
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