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Россияне украли печать Запорожской АЭС. Она уже недействительна

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Энергодар, Пятница 07 октября 2022 11:07
Россияне украли печать Запорожской АЭС. Она уже недействительна Фото: оккупанты украли печать ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты 6 октября похитили официальную печать Запорожской АЭС. Теперь она потеряла свою юридическую силу и недействительна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Продолжая попытки рейдерского захвата Запорожской АЭС, вчера оккупанты похитили печать предприятия, удостоверяющего право подписи документов", - говорится в сообщении.

Президент "Энергоатома" и временный гендиректор Запорожской АЭС Петр Котин издал указ о введении в действие новой печати. Украденную печать признали недействительной.

Напомним, 5 октября российский диктатор Владимир Путин издал указ о "передаче" ЗАЭС под управление России.

Ранее мы сообщали о похищении оккупантами гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова Позже его отпустили, а глава "Энергоатома" Петр Котин временно возглавил ЗАЭС.

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Запорожская АЭС Энергоатом
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