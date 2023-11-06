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Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область: пострадали три человека

Фото: россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область, пострадали три человека (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 6 ноября обстреляли Зеленовский старостинский округ Херсонской городской территориальной общины с временно оккупированного левого берега. В результате атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской МВА Романа Мрочко.

По его словам, сейчас известно о трех раненых. 

У 44-летнего мужчины взрывная травма, частичная ампутация левой голени. Состояние 75-летнего раненого дообследуется. Предварительно у него минно-взрывная травма. Оба мужчины госпитализированы.

Еще один пострадавший - мужчина 55-ти лет в результате обстрела получил ожог спины. Ему оказали медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

"Атака может повториться! Будь осторожны! Находитесь в безопасных местах!", - призвал Мрочко.

Обстрелы Херсона и области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население  тяжелым вооружением, артиллерией и авиацией.

Как рассказывал председатель ОВА Александр Прокудин, за сутки, 4 ноября, россияне совершили 100 обстрелов по территории региона. В общей сложности было выпущено 474 снаряда из минометов, Артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По Херсону враг выпусти 12 снарядов.

Из-за российской атаки два человека погибли, еще шесть - получили ранения.

Вчера российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за вражеской атаки пострадали четыре человека.

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