Россияне проявляют все больший интерес к теме завершения войны РФ против Украины, - ISW

Аналитики привели в пример вчерашний материал Meduza. Источник издания рассказал, что согласно сервису Wordstat (главной поисковой системы РФ) Яндекса, с 22 по 28 июня было зарегистрировано более 137 000 поисковых запросов "когда Россия закончит войну против Украины". Это рекордный показатель с момента начала полномасштабной вторжения РФ в февраля 2022 года.

По данным Meduza, Яндекс зафиксировал значительную часть запросов в Московской и Ленинградской областях - регионах, где Кремль уделял приоритетное внимание установке систем ПВО, но в значительной степени не смог защититься от дальних ударов Украины.

Причем как уточняется, количество запросов о том, когда Россия закончит войну, растет уже вторую неделю подряд. Предыдущий пик фиксировали в период с 1 по 7 июня, когда украинские дроны атаковали Санкт-Петербург прямо в день Питерского международного экономического форума.

Помимо этого, опросы, проведенные связанным с Кремлем Форумом общественного мнения (ФОМ) с 19 по 21 июня, показали, что рейтинг одобрения диктатора РФ Владимира Путина упал на пять процентных пунктов - с 74% до 69% - в период с 12 по 21 июня. Это произошло вскоре после крупнейшего удара Украины по Московской области.

Еженедельные опросы ФОМ показывают, что рейтинг доверия к Путину неуклонно падает начиная с февраля 2026 года.

В ISW полагают, что, Кремль, вероятно, сохраняет политическое влияние на данные вопросов, которые проводят российские государственные организации. Но примечательно то, что ФОМ признает растущее недовольство Путиным внутри страны спустя более чем четыре года войны.

"Путин прилагал значительные усилия, чтобы защитить крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, от последствий войны в Украине, но недавняя статистика свидетельствует о том, что российская общественность, похоже, устала от военных действий России, вероятно, потому что Кремлю в значительной степени не удалось изолировать своих граждан от последствий войны", - сделали вывод аналитики.