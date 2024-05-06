RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне вывозят остатки Авдеевского коксохима на лом, - ЦНС

Фото: Авдеевский коксохимический завод (MOs810/wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики после оккупации Авдеевки (Донецкая область) продолжают уничтожать инфраструктуру города, в частности, занимаются "промышленным" мародерством. Враг начал вывозить на металл оборудование разбитого им местного коксохимического завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что российские оккупанты вывозят лом из остатков коксохимического завода в порт Мариуполя.

По данным Центра, "реализацией" конструкций Авдеевского коксохима занимаются подконтрольные главарю террористической группировки "ДНР" компании.

"Конечно, доход от реализации получат фирмы-прокладки Дениса Пушилина", - говорится в публикации ЦНС.

В Центре подчеркивают, что коллаборанты, которые грабят остатки уничтоженной российскими оккупантами Донецкой области "в любой момент получат счет от Движения Сопротивления".

Справка: ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" (АКХЗ) расположен в городе Авдеевке Донецкой области. Предприятие выпускало 31 вид продукции, основным из которых является доменный кокс для металлургии.

Согласно открытым данным, на долю АКХЗ приходилось до 23% производства доменного кокса в Украине. АКХЗ поставляло продукцию на украинские предприятия и экспортировало в разные страны мира.

Во время массированных атак российских оккупантов, в том числе с осени прошлого года, территория завода постоянно подвергалась вражеским обстрелам и авиаударам.

Бои за Авдеевку и оккупация города

Напомним, войска РФ начали массированное наступление на Авдеевку в начале октября 2023 года. Город подвергся сильным обстрелам и воздушным ударам, в том числе с использованием управляемых авиабомб, которые враг сбрасывал на населенный пункт десятками в день. Тяжелые бои за Авдеевку продолжались до конца февраля текущего года.

Так, 16 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Позже главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Силы обороны вышли из города для избежания окружения.

Добавим, по словам Тарнавского, за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции вражеские потери составили более 47 тысяч солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевский коксохимический заводВойна в Украине