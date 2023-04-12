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Россияне вывозят пенсионные дела жителей оккупированных территорий, - ЦНС

Фото: россияне вывозят пенсионные дела жителей оккупированных территорий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Захватчики вывозят в Россию документацию из пенсионных фондов временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, из Донецкой области в Россию вывозят пенсионные дела со всех крупных населенных пунктов временно оккупированных территорий. При этом российские власти поставили задачу вывезти все дела до августа.

Россияне объясняют это якобы технической неспособностью обработать информацию на временно оккупированных территориях, а также "облегчением эвакуации" людей пенсионного возраста.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне выплачивают "пенсии" и другие "соцвыплаты" на оккупированных территориях Украины только владельцам паспортов РФ.

Также ранее мы писали, что российские захватчики планируют на законодательном уровне обязать жителей временно оккупированных территорий писать заявление об отказе от украинского гражданства.

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