Россияне вывозят награбленное из Херсонской области в сторону Крыма, зафиксировано движение колонны

Российские оккупанты усиливают режимные мероприятия в отдельных населенных пунктах Херсонской области. Награбленное имущество вывозят в сторону Крыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Из-за собственного бессилия оккупанты ведут борьбу с гражданскими на временно оккупированной территории Херсонской области.

"После эффективного огневого поражения 12-13 марта районов сосредоточения противника, и как следствие больших потерь, захватчики усиливают режимные мероприятия в отдельных населенных пунктах. Российские оккупанты, как правило, перемещаются на гражданских автомобилях, отобранных у местных жителей", - пишет пресс-служба.

14 марта была зафиксирована колонна оккупантов с награбленным имуществом, которая двигалась в сторону Крыма.

В частности, в другом населенном пункте Херсонской области враг проводит контр-диверсионные мероприятия. Чтобы оправдать свои действия, оккупанты обвиняют жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено.