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Россияне вывозят награбленное из Херсонской области в сторону Крыма, зафиксировано движение колонны

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Среда 15 марта 2023 18:22
Россияне вывозят награбленное из Херсонской области в сторону Крыма, зафиксировано движение колонны Фото: россияне вывозят награбленное из Херсонской области в сторону Крыма, зафиксировано движение колонны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты усиливают режимные мероприятия в отдельных населенных пунктах Херсонской области. Награбленное имущество вывозят в сторону Крыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Из-за собственного бессилия оккупанты ведут борьбу с гражданскими на временно оккупированной территории Херсонской области.

"После эффективного огневого поражения 12-13 марта районов сосредоточения противника, и как следствие больших потерь, захватчики усиливают режимные мероприятия в отдельных населенных пунктах. Российские оккупанты, как правило, перемещаются на гражданских автомобилях, отобранных у местных жителей", - пишет пресс-служба.

14 марта была зафиксирована колонна оккупантов с награбленным имуществом, которая двигалась в сторону Крыма.

В частности, в другом населенном пункте Херсонской области враг проводит контр-диверсионные мероприятия. Чтобы оправдать свои действия, оккупанты обвиняют жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне ужесточили фильтрационные меры в Херсонской области среди гражданских из-за подозрения в помощи нашим воинам.

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