Россияне вывозят детей из оккупированной Ясиноватой в Челябинск

Россияне вывозят детей из оккупированной Ясиноватой в Донецкой области в Челябинск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

Речь идет о школьниках, вывозимых из-за невозможности очного обучения и отказа от дистанционного. Однако детей решили вывозить не в Донецк, а в Челябинск, который находится более чем в 2000 километрах от Ясиноватой.

По данным ЦНС, цель такой "эвакуации" – дальнейшая ассимиляция детей, их вывозят без родителей, но под наблюдением "кураторов". При этом родители могут "уехать по желанию".

Как сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко, часть школьников начнет обучение в новом учебном году в столице региона-куратора Челябинской области.

РФ похищает украинских детей

С начала полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с временно оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Дело о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львова-Белова.

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