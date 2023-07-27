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Россияне вывезли в Беларусь более 3 тысячи украинских детей, - Кислица

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Четверг 27 июля 2023 03:48
Россияне вывезли в Беларусь более 3 тысячи украинских детей, - Кислица Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (ukraineun.org)
Автор: Антон Малиновский

Россия под видом "оздоровления" вывезла в Беларусь более 3 тысяч украинских детей.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Выступая на Совбезе ООН он обратился к членам от Беларуси, заявив, что на территорию их страны было отправлено более 3 тысяч детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Он отметил, что депортированных детей "подвергают антиукраинской индоктринации и пропаганде, направленной на прививку ненависти к Украине, ее языку, культуре и истории".

Депортация украинских детей

Первая леди Украины Елена Зеленская заявляла, что РФ незаконно депортировала из Украины 19,5 тысячи детей, однако россияне заявляют о еще большем количестве.

Из-за таких действий Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсменки Марии Львовой-Беловой.

Отметим, что увозят детей не только из Донецкой и Луганской области. Так, недавно РФ вывезла еще 100 детей из оккупированных частей Херсонской области.

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