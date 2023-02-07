RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне вывели все ракетоносители из Черного моря из-за мощного шторма, - Гуменюк

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска завели свои ракетоносители в пункты базирования из-за мощного шторма в Черном море. Пока враг держит в акватории на боевом дежурстве два судна, которые не являются носителями "Калибров", но угроза ударов все же остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Пока в море продолжает бушевать очень мощный шторм, как для Черного моря он максимально мощный на данном этапе, раньше такого не фиксировалось - это 5-7 баллов. Именно поэтому корабельная группировка врага почти полностью прячется в пунктах базирования. На дежурстве оставлены два корабля, но это не ракетоносители, они собирают информацию о надводной обстановке", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, в Азовском море пока шторм в 2-3 балла, но для этого моря, как отметила Гуменюк, - это тоже достаточно мощно, поэтому там нет кораблей РФ на дежурстве.

При этом она акцентировала, несмотря на это, угроза ракетных ударов с акватории Черного моря сохраняется, поскольку гипотетически враг может вести обстрел и из пунктов базирования.

"Хотя это противоречит нормам безопасности, но мы знаем, что РФ очень часто не соблюдает общеустановленные правила. Кроме того, для вывода на боевое дежурство в открытое море для осуществления залпа ракетоносителя достаточно двух часов. Поэтому ситуация меняется динамично, мы за ней следим постоянно", - подытожила Гуменюк.

Напомним, ранее военные допускали, что оккупанты могут готовиться к нанесению новых ракетных ударов по Украине, на что указывают и их маневры в море.

Добавим, также в Силах обороны рассказывали, что россияне готовятся к массированным обстрелам, о чем свидетельствует их разведка беспилотниками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
чорное мореракетиВойна России против Украиныракетный удар