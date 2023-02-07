Россияне вывели все ракетоносители из Черного моря из-за мощного шторма, - Гуменюк

"Пока в море продолжает бушевать очень мощный шторм, как для Черного моря он максимально мощный на данном этапе, раньше такого не фиксировалось - это 5-7 баллов. Именно поэтому корабельная группировка врага почти полностью прячется в пунктах базирования. На дежурстве оставлены два корабля, но это не ракетоносители, они собирают информацию о надводной обстановке", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, в Азовском море пока шторм в 2-3 балла, но для этого моря, как отметила Гуменюк, - это тоже достаточно мощно, поэтому там нет кораблей РФ на дежурстве.

При этом она акцентировала, несмотря на это, угроза ракетных ударов с акватории Черного моря сохраняется, поскольку гипотетически враг может вести обстрел и из пунктов базирования.

"Хотя это противоречит нормам безопасности, но мы знаем, что РФ очень часто не соблюдает общеустановленные правила. Кроме того, для вывода на боевое дежурство в открытое море для осуществления залпа ракетоносителя достаточно двух часов. Поэтому ситуация меняется динамично, мы за ней следим постоянно", - подытожила Гуменюк.

Напомним, ранее военные допускали, что оккупанты могут готовиться к нанесению новых ракетных ударов по Украине, на что указывают и их маневры в море.

Добавим, также в Силах обороны рассказывали, что россияне готовятся к массированным обстрелам, о чем свидетельствует их разведка беспилотниками.

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