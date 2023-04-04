Россияне вывели в Черное море три ракетоносителя: сколько "Калибров" наготове

Отметим, что на боевом дежурстве РФ находятся три носителя крылатых ракет, снаряжение которых может достигать 20 "Калибров".

К тому же в Азовском море зафиксирован один вражеский корабль. Тем временем в Средиземном море до 7 российских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

Отметим, что в Воздушных силах рассказали о новой угрозе. Так, Россия начала использовать планирующие бомбы, запуская их из самолетов Су-35 и Су-34.

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