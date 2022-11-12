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Российские военные с вертолета атаковали общину Сумской области

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Украина, Суббота 12 ноября 2022 22:41
Российские военные с вертолета атаковали общину Сумской области Фото: Российские военные с вертолета атаковали общину Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 12 ноября, российские военные атаковали общину Сумской области. Захватчики использовали для атаки вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Сегодня около 15:00 российские военные нанесли ракетный удар по Краснопольской общине", - говорится в сообщении.

Как заявляет Живицкий, вражеский вертолет с территории России направил на приграничье 15 неуправляемых ракет.

"К счастью, обошлось без жертв и разрушений", - добавил глава области.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли один из приграничных районов Сумской области. Произошло не менее 10 взрывов.

Как сообщалось, российские оккупанты ночью 12 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько районов Днепропетровской области. В результате вражеских ударов были разрушены жилые дома в некоторых населенных пунктах.

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