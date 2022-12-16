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Россияне выпустили по Киеву 40 ракет, есть пострадавший, - КМВА

Иллюстративное фото: россияне выпустили по Киеву 40 ракет, есть пострадавший (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные выпустили более 40 ракет по Киеву, 37 из них сбили силы ПВО. При этом в столице есть пострадавший в результате вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона.

"У Киева было зафиксировано более 40 ракет, 37 уже сбито. По нашим подсчетам, это одна из самых массированных ракетных атак со времен широкомасштабной войны", - сказал он.

При этом Шаманов не исключает, что может быть несколько волн ракетных атак.

Вместе с этим в официальном Telegram-канале сообщается об одном раненом в результате сегодняшнего обстрела.

"Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе, человеку на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к очередной массированной атаке по территории Украины. Из-за этого возникли массовые перебои с электроэнергией в ряде регионов.

В Воздушных силах сообщили, что рккупанты выпустили по Украине более 60 ракет.

В результате ракетной атаки в Киеве и нескольких областях были повреждены объекты энергетики. Из-за этого возможны перебои с теплом и водой.

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