Россияне выпустили по Киеву 40 ракет, есть пострадавший, - КМВА

"У Киева было зафиксировано более 40 ракет, 37 уже сбито. По нашим подсчетам, это одна из самых массированных ракетных атак со времен широкомасштабной войны", - сказал он.

При этом Шаманов не исключает, что может быть несколько волн ракетных атак.

Вместе с этим в официальном Telegram-канале сообщается об одном раненом в результате сегодняшнего обстрела.

"Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе, человеку на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к очередной массированной атаке по территории Украины. Из-за этого возникли массовые перебои с электроэнергией в ряде регионов.

В Воздушных силах сообщили, что рккупанты выпустили по Украине более 60 ракет.

В результате ракетной атаки в Киеве и нескольких областях были повреждены объекты энергетики. Из-за этого возможны перебои с теплом и водой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.