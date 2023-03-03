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Россияне выпустили по Херсонской области 360 снарядов: один человек погиб, 17 ранены

Иллюстративное фото: россияне выпустили по Херсонской области 360 снарядов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные 65 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили более 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и дронов по мирным населенным пунктам области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В частности, россияне четы раза ударили по жилым кварталам Херсона. В городе повреждены дома местных.

В результате обстрелов за прошедшие сутки в Херсонской области погиб один человек, еще 17 получили ранения разной степени тяжести. Среди травмированных - 16-летний подросток, который получил огнестрельные ранения правого бедра из-за атаки российского дрона.

Напомним, вчера оккупанты беспилотниками атаковали очередь за гуманитарной помощью в Херсонской области.

Россияне также нанесли удар с артиллерии по поселку Белозерка, есть пострадавшие.

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Херсонская областьВойна России против Украины