RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне выпустили 10 авиабомб по Бериславу: есть пострадавшие

Иллюстративное фото: россияне выпустили 10 авиабомб по Бериславу (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты выпустили 10 авиабомб по Бериславу, в результате чего две женщины получили травмы.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

У 68-летней местной жительницы минно-взрывная травма, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговая травма и другие повреждения. Медики продолжают проводить диагностику.

Кроме того, в больницу доставили 55-летнюю женщину с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой.

Также в Бериславе повреждены служебные автомобили.

К тому же, Прокудин сообщил, что захватчики выпустили где две управляемые авиабомбы по селу Веселое. Последствия этого удара устанавливаются.

Обстрел Херсона

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Херсон и ранее освобожденные населенные пункты на правобережье. При этом захватчики используют тяжелое вооружение и авиацию против мирного населения.

В частности, захватчики сегодня обстреляли жилую зону Херсона из артиллерии, в результате чего ранения получили три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьБерислав