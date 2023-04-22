Россияне требуют от жителей Новой Каховки срочно выселяться из домов, - ЦНС

Россияне требуют от жителей части Херсонской области срочно покинуть регион. Это касается людей, проживающих вдоль Днепра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"В Новой Каховке и в пгт Днепряны оккупанты сообщили местным жителям, что проживающие на первой береговой линии Днепра должны срочно покинуть квартиру", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг размещает свою технику в жилых районах этих населенных пунктов. Также россияне продолжают разворовывать украинскую инфраструктуру на временно захваченных землях.
"В частности, в пгт Брилевка около 150 оккупантов демонтировали элеватор на металлолом", - добавили в ЦНС.
Напомним, что Служба безопасности Украины идентифицировала еще двенадцать коллаборантов, вступивших в оккупационную "МВД России" в Херсонской области.
Россия перебросила в Скадовск Херсонской области подразделение из осужденных якобы для обеспечения правопорядка.
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