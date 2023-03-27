ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне используют запрещенные гранаты с химической взрывчаткой, - ВСУ

Новина українською →
Понедельник 27 марта 2023 21:57
Россияне используют запрещенные гранаты с химической взрывчаткой, - ВСУ Иллюстративное фото: россияне используют запрещенные гранаты с химической взрывчаткой (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты применяют против украинских защитников гранаты с химической взрывчаткой. Их использование запрещено международными конвенциями.

Об этом сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телеканала "FREEДОМ" заявил спикер пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

"Враг применяет химические боеприпасы - сбрасывает с беспилотных летальных аппаратов взрывчатку с хлорпикрином", - заявил он.

По словам Дмитрашковского, 23 марта оккупанты осуществили "пробный" вариант сброса таких гранат с беспилотников, был зафиксирован один случай. 25 марта они использовали две взрывчатки, а 26 марта - уже шесть.

Стоит заметить, что, вероятно, речь идет о применении гранат К-51. В Генштабе еще в прошлом году сообщали об их использовании россиянами - враг также скидывал их с беспилотников. Пары хлорпикрина оказывают сильное слезоточивое, а в высоких концентрациях - удушающее и общеядовитое действие.

Напомним, ранее стало известно, что применение гранат К-51 зафиксировали в Донецкой области еще в ноябре 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ Химическое оружие Война России против Украины
NEWS
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет