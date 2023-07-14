Россияне используют ухудшение погоды для воздушных атак по Украине, - Игнат

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Враг использует не только темное время суток. Возможно, кое-что хотел воспользоваться некоторыми "прихотями" погоды", - сказал он.

Как отметил Игнат, серьезная облачность усложняет работу мобильных огневых групп, которые должны видеть объект, воздушную цель, потому что нужно прицелиться по нему.

"Ну и так же погода влияет на любые объекты, которые есть в небе, и на работу пилотируемой авиации", - сказал спикер.

Что касается и крылатых ракет, и "Шахедов", то здесь погода не слишком влияет, потому что они летают по своему заданному маршруту, сообщил он.

"Если будет какой-нибудь сильный ветер боковой, обледенение с перепадом температур, то это может влиять на "Шахеды", которые запускают через Азовское море. Сейчас, как видим, противник применяет их и даже в такую погоду, когда есть и облачность, и ливни", -добавил Игнат.