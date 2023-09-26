Россияне используют морское оружие для сухопутной войны, - Bild

Российские войска используют морское оружие для сухопутной войны против Украины. Речь идет, в частности, о "машинах Франкенштейна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Как сообщает издание, в сети появились кадры необычного оружия, которое Россия применяет на войне в Украине.

На фото видно, что на платформе бронетранспортера МТ-ЛБ установлен реактивный морской бомбомет РБУ-6000. Он предназначен для борьбы с подлодками с помощью глубинных бомб. Эти эталоны вооружений разработаны в СССР в 1960-х годах.

Обычно РБУ-6000 устанавливают на борту кораблей, но из-за дефицита оружия и боеприпасов российские войска применяют морское вооружение на суше.

На другом снимке на МТ-ЛБ установили корабельный комплекс "Огонь", на третьем - универсальное корабельное оружие 2М-3.

Обозреватель BILD называет эти системы "машинами Франкенштейна" и отмечает, что они в любом случае будут крайне неточные, имеют меньшую дальность стрельбы, и их придется долго перезаряжать.

По всей вероятности, на подобные "модернизации" Россию могла подтолкнуть нехватка вооружения и боеприпасов.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 сентября, составили 400 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276 670 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 39 артсистем, 19 ББМ и 29 дронов врага.

В частности, на Таврическом направлении российские оккупанты за прошедшие сутки потеряли пять складов, 35 единиц техники и 190 военных.

Кроме того, украинские военные за один вечер уничтожили секретным отечественным дроном российскую технику на сумму более 7 млн долларов и показали видео.