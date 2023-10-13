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Россияне используют фосфор в наступлении на Авдеевку, - Ермак

Иллюстративное фото: россияне используют фосфор в наступлении на Авдеевку (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты используют фосфор при ведении наступательных действий в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

"Авдеевка. Наша земля, украинский город. Много сил россияне бросили на это направление. Используют фосфор, хотят забрасывать все вокруг своим мясом", - написал он.

Ермак отметил, что украинские бойцы держат позиции в сложных боях.

Он призвал всех помнить, что война продолжается, а цель врага остается неизменной - убить нас всех.

"Россияне не ценят своих людей - они делают ставку на количество. Наша сила - в качестве и единстве. И в холодном расчете наших потребностей для того, чтобы уничтожить россиян. Продолжаем бороться за будущее нации каждый день. Все вместе", - добавил глава ОП.

Наступление РФ на Авдеевку

В последние дни российские военные существенно активизировали наступательные действия вокруг Авдеевки. Вражеские атаки называют самым большим наступлением захватчиков на город с начала полномасштабной войны.

Отметим, что войска РФ активно пытаются окружить город. В Силах обороны Украины считают, что таким образом захватчики хотят одержать хоть какую-то знаковую "победу" и переломить ход боевых действий.

Как сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, российские оккупанты не прекращают обстрелы Авдеевки, активизировав удары с авиации, и четвертые сутки проводят наступательные действия. В городе прекращены поставки гуманитарной помощи и продуктов. При этом Силы обороны Украины удерживают позиции и отражают вражеские штурмы.

Больше о том, почему российские оккупанты штурмуют Авдеевку, которую называют "воротами в Донецк" - читайте в материале РБК-Украина.

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АвдеевкаДонецкая областьАндрей Ермак