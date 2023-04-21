Россияне придумали свою "атаку дронов": говорят о беспилотниках в двух областях
Россияне придумали новую "атаку дронов" в пятницу, 21 апреля. В этот раз утверждают, что беспилотники "атаковали" в двух областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза в Telegram.
Российский чиновник утверждает, что дрон упал на территории дома в городе Клинцы. По его словам, пострадавших нет, но в доме выбиты окна. Глава Брянской области обвиняет Украину в так называемой "атаке".
Кроме того, российский Telegram-канал SHOT заявил, что беспилотник "атаковал" Суджанский район Курской области.
"Вражеский беспилотник с неустановленным зарядом рухнул накануне на трактор-погрузчик возле села Гуево в километре от границы", - уверяют россияне.
Напомним, в ночь на 21 апреля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили 12 "Шахедов", силы ПВО сбили 8 из них.
В результате атаки беспилотников повреждены объекты инфраструктуры в Полтавской и Винницкой областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.