Россияне придумали новый способ, как "успокоить" население на оккупированной территории Украины

На оккупированных юге и востоке Украины администрации захватчиков активно выполняют распоряжение Кремля по насаждению российского календаря "праздников". В частности, сегодня, в последнее воскресенье ноября, россияне "отмечают день матери".

"Оккупанты максимально пытаются использовать нейтральные по содержанию меры по "успокоению" населения и созданию атмосферы "нормальной жизни", поскольку как они отмечают в своих "приветствиях" это такие праздники к которым "никто не может остаться равнодушным", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что, несмотря на то, что приветствия максимально нейтральны без упоминания военных действий, отдельно на них акцентировалось внимание на местных "концертах", где также проводилась скрытая агитация за путинскую партию "Единая Россия". Однако в содержании таких выступлений можно заметить, что женщинам выделяется исключительно задача рожать, воспитывать "настоящих мужчин" и по минимуму ангажироваться по "делу государственному".

В ЦНС отмечают, что украинцы уже 21 месяц сопротивляются российским оккупантам и имели возможность убедиться в том, "какое воспитание российских матерей".

"По состоянию на сегодняшний день почти 325 тысяч оккупантов было уничтожено или же они получили значительные увечья, еще больше тех, которые получили увечья средней и легкой степени. Это соразмерно с имеющимися данными, относительно численности населения Архангельска или Белгорода. Но никакого существенного выступления их матерей мы не увидели. Напротив, многие из них выгнали своих сыновей совершать преступления на территории Украины", - добавляют в Центре.