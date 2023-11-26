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Росіяни вигадали новий спосіб, як "заспокоїти" населення на окупованій території України

Україна, Неділя 26 листопада 2023 22:10
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Росіяни вигадали новий спосіб, як "заспокоїти" населення на окупованій території України Фото: росіяни вигадали новий спосіб, як "заспокоїти" населення на окупованій території України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На окупованих півдні та сході України адміністрації загарбників активно виконують розпорядження Кремля з насадження російського календаря "свят". Зокрема сьогодні, в останню неділю листопада, росіяни "відзначають день матері".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти максимально намагаються використовувати нейтральні за змістом заходи для "заспокоєння" населення та створення атмосфери "нормального життя", оскільки як вони зазначають у своїх "вітаннях" це такі свята до яких “никто не может остаться равнодушным", - говорится в сообщении.

В Центрі зазначають, що попри те, що вітання максимально нейтральні без згадування воєнних дій, окремо на них акцентувалась увага на місцевих "концертах", де також проводилась прихована агітація за путінську партію "єдіная росія". Проте у змісті таких виступів можна помітити, що жінкам виділяється виключно завдання народжувати, виховувати "справжніх чоловіків" та по мінімуму ангажуватись у "справи державні".

В ЦНС зазначають, що українці вже 21 місяць чинять спротив російським окупантам та мали можливість пересвідчитись у тому, "яке воно виховання російських матерів".

"Станом на сьогодні майже 325 тисяч окупантів було знищено або ж вони зазнали значних каліцтв, ще більше тих, які отримали каліцтва середнього та легкого ступеня. Це співмірно з наявними даними, щодо чисельності населення Архангельська чи Білгорода. Але жодного суттєвого виступу їх матерів ми не побачили. Навпаки, чимало з них витурили своїх синів здійснювати злочини на території України", - додають в Центрі.

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