Россияне выдумали новый фейк про Буданова

Российские пропагандисты придумали фейк про главу ГУР Кирилла Буданова. Якобы, он попал в плен к оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).
"На самом деле, пропагандисты уже "брали в плен Буданова" - этот фейк они тиражировали еще в октябре 2023 года", - говорится в сообщении.
Пропаганда Кремля для создания этой лжи, как отмечают в SPRAVDI, использовала технологию дип-фейка с лицом главы Главного управления разведки.
Российские пропагандисты заявили, что после якобы масштабного ракетного удара по позициям ВСУ сообщалось о "ликвидации" одной из важных украинских политических фигур. Позже выяснилось, что якобы это был глава ГУР Буданов и он "был взят в плен военными РФ".
Россияне не впервые придумывают фейки о главе ГУР Кирилле Буданове. Буквально в конце марта российские пропагандисты придумали фейк с участием бывшего секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, заменив главу ГУР Кирила Буданова на него. Таким образом они хотели "доказать" якобы причастность Украины к теракту в "Крокус Сити" под Москвой 22 марта.
Напомним, ранее кремлевские пропагандисты придумали фейк о якобы смерти главы ГУР Кирилла Буданова. Для распространения ложной информации использовали логотип страницы одного из украинских СМИ.
Кроме того, в июне 2023 года немецкое издание Stern опровергло российский фейк, согласно которому глава ГУР МО Кирилл Буданов якобы находится в коме.
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