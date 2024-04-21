Россияне выдумали новый фейк про Буданова

"На самом деле, пропагандисты уже "брали в плен Буданова" - этот фейк они тиражировали еще в октябре 2023 года", - говорится в сообщении.

Пропаганда Кремля для создания этой лжи, как отмечают в SPRAVDI, использовала технологию дип-фейка с лицом главы Главного управления разведки.

В чем суть фейка?

Российские пропагандисты заявили, что после якобы масштабного ракетного удара по позициям ВСУ сообщалось о "ликвидации" одной из важных украинских политических фигур. Позже выяснилось, что якобы это был глава ГУР Буданов и он "был взят в плен военными РФ".