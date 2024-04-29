Россияне восстанавливают старую военную технику из-за дефицита на фронте, - АТЕШ

Российские оккупанты восстанавливают старую военную технику из-за дефицита автомобилей на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Агенты "АТЕШ" провели разведку состава нерабочей техники одной из воинских частей в Гагаринском районе города Севастополя. Как выяснилось, россияне восстанавливают технику по этому составу для военных нужд. "Это демонстрирует, что у врага есть значительные проблемы с военной техникой, что лишь в очередной раз подтверждает информацию от наших агентов из состава ВС РФ", - отмечают партизаны. Также агенты "АТЕШ" зафиксировали радиолокационную систему (РЛС) россиян, расположенную недалеко от воинской части в Севастополе. Фото: t.me/atesh_ua