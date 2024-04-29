Россияне восстанавливают старую военную технику из-за дефицита на фронте, - АТЕШ
Российские оккупанты восстанавливают старую военную технику из-за дефицита автомобилей на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Агенты "АТЕШ" провели разведку состава нерабочей техники одной из воинских частей в Гагаринском районе города Севастополя.
Как выяснилось, россияне восстанавливают технику по этому составу для военных нужд.
"Это демонстрирует, что у врага есть значительные проблемы с военной техникой, что лишь в очередной раз подтверждает информацию от наших агентов из состава ВС РФ", - отмечают партизаны.
Также агенты "АТЕШ" зафиксировали радиолокационную систему (РЛС) россиян, расположенную недалеко от воинской части в Севастополе.
Фото: t.me/atesh_ua
Ситуация на фронте
Как сообщили в Генштабе, в Украине на фронте в течение суток произошло 131 боевое столкновение. Ракетные войска ударили по 1 району сосредоточения личного состава противника.
По данным института изучения войны (ISW), ВСУ недавно продвинулись в районе Огромного (юго-западнее Херсона).
Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 29 апреля, составляют 1320 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 467470 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 44 автомобиля и 37 артсистем.
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