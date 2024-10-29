Россияне отказываются идти в наступление в Запорожской области, - АТЕШ

По данным агентов из 1440-го мотострелкового полка, отдельные взводы россиян отказываются переходить в наступление в Запорожской области. Отказников задержала военная полиция.

"Все понимают, что штурм украинской обороны - это дорога в один конец. И подобные случаи происходят все чаще", - говорится в сообщении.

В АТЕШ отметили, что в связи с ситуацией, российское командование планирует привлекать на указанное направление новые подразделения и заменять ушедшие формирования срочниками.

"Это происходит на фоне заверений военно-политического руководства о том, что военнослужащие срочной службы не будут участвовать в "СВО", - сообщают партизаны.