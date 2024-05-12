Россияне отбирают жилье на оккупированных территориях: полиция дала советы владельцам

Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей сообщили владельцам жилья о необходимости его регистрации в "Едином государственном реестре недвижимости" РФ.

По словам россиян, в случае отсутствия записи в реестре или если жилье не используется или за него не вносят плату, его будут якобы изымать так называемые муниципальные органы.

"Прежде всего, следует помнить, что Украина никогда не признает законным изъятие недвижимого имущества оккупационными властями РФ. Это не будет иметь никакой юридической силы", - пояснили в министерстве.

Минреинтеграции подчеркнуло, что сейчас предусмотреть или предотвратить действия оккупационных властей невозможно. Однако для фиксации изъятия недвижимого имущества правозащитники рекомендуют: