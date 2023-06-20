ua ru
Вт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне отбирают паспорта украинцев и грабят дома на затопленных оккупированных территориях

Новина українською →
Вторник 20 июня 2023 18:48
Россияне отбирают паспорта украинцев и грабят дома на затопленных оккупированных территориях Фото: последствия подрыва Каховской ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Россияне отбирают паспорта граждан Украины в оккупированных Новой Каховке, Олешках и Голой Пристани.

Об этом заявил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По его словам, россияне делают вид, что помогают эвакуировать людей с подтопленных территорий. Однако действительно воруют имущество из домов в указанных населенных пунктах.

Партизанам удалось зафиксировать минимум 20 случаев, когда оккупанты проводили "осмотр" затопленных домов и изымали материальные ценности. Кроме этого, они забирают украинские документы - паспорта, свидетельства о рождении и браке.

"Это делается для того, чтобы оказывать психологическое давление на местных жителей и заставить их обращаться за российскими паспортами", - говорится в сообщении.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва россиянами ГЭС 6 июня подтопило десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Но больше всего пострадал левый оккупированный берег Днепра. При этом россияне не производили эвакуацию населения.

Так, ЦНС сообщало, что более 500 жителей оккупированных Олешек могли погибнуть после подрыва ГЭС.

При этом глава МВД Игорь Клименко сообщил, что из-за российского террористического акта погибли по меньшей мере 18 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Каховская ГЭС окупанти Война России против Украины
NEWS
Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленных
Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленных
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом