Россияне выдают обстрелы Павловки за удары по Угледару, - DeepState

Россияне обстреляли Павловку Донецкой области и выдали снимки за атаку по Угледару, который они пытаются штурмовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DeepState.

По их словам, оккупанты продемонстрировали удары "Солнцепеком" - якобы именно с него были атакованы позиции ВСУ. "Сначала они рассказывают, что они подошли к Угледару, а затем его почти взяли. Как доказательство демонстрируют удары "Солнцепеком" по Павловке, которую они в ноябре взяли не полностью", - написали аналитики.