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Россияне выдают обстрелы Павловки за удары по Угледару, - DeepState

Фото: россияне пытаются преувеличить успехи под Угледаром (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне обстреляли Павловку Донецкой области и выдали снимки за атаку по Угледару, который они пытаются штурмовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DeepState.

По их словам, оккупанты продемонстрировали удары "Солнцепеком" - якобы именно с него были атакованы позиции ВСУ.

"Сначала они рассказывают, что они подошли к Угледару, а затем его почти взяли. Как доказательство демонстрируют удары "Солнцепеком" по Павловке, которую они в ноябре взяли не полностью", - написали аналитики.

Напомним, что российские войска ведут штурмы и пытаются захватить Угледар. Но безуспешно, заявления противника о "достижении" являются преувеличением.

Впрочем, в британской разведке сегодня развеяли мифы россиян. Там допускают, что оккупанты совершили пробные локальные атаки вблизи Орехова и Угледара. Но маловероятно, что они добились там каких-то существенных успехов, считают британцы.

Иностранная разведка допускает возможность того, что российские источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь показать, что российская операция "набирает обороты".

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