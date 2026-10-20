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Россияне устроили по железнодорожному вокзалу и супермаркету на Житомирщине, вспыхнули пожары

11:02 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Мария Науменко
Россияне устроили по железнодорожному вокзалу и супермаркету на Житомирщине, вспыхнули пожары Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSKyiv)
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Ночью 20 октября русские войска атаковали Житомирскую область. Под ударом оказались объекты жд и гражданской инфраструктуры. В результате попаданий возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и сообщение в Facebook начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Зафиксированы попадания по гражданской и железнодорожной инфраструктурам. В результате чего возникли пожары. В настоящее время продолжается ликвидация одного из них", - заявили спасатели.

Кроме того, пиротехнические подразделения обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов. По предварительной информации, погибших и травмированных нет.

Что повреждено в результате атаки

Начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко уточнил, что российские войска целились в энергетическую и железнодорожную инфраструктуру.

В результате ударов повреждения получили:

  • строительный супермаркет в Житомирской общине;
  • железнодорожный вокзал в Овручском обществе;
  • железнодорожные пути в Олевской общине.

На поврежденных объектах возникли пожары. В настоящее время идет ликвидация последствий российской атаки.

Напомним, в ночь на 20 октября россияне также атаковали Тернопольскую область . В результате ударов повреждены три объекта энергетической инфраструктуры, а также частные домохозяйства.

Всего в течение ночи РФ выпустила по Украине 165 дронов , часть из них была сбита.

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