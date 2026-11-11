Россияне ударили по рынку в центре Черноморска: есть погибшие и раненые

Российские войска днем 11 ноября атаковали рынок в центре Черноморска. В результате удара погибли люди, еще 11 пострадали, четверо из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Одесской ОГА Олега Кипера.

По словам главы ОВА, россияне атаковали место, где обычно собирается много людей. В результате удара один человек погиб. Еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое. Врачи оказывают им необходимую помощь и борются за их жизнь.

Также в результате атаки повреждения получили жилые дома, расположенные вблизи рынка, и автомобили.

По состоянию на 13:06 количество пострадавших в результате российской атаки выросло до 11 .

Девять человек были госпитализированы. Состояние четырех из них медики оценивают как тяжелое. Врачи борются за жизнь пострадавших. Еще одному человеку оказали помощь прямо на месте.

Через час стало известно, что число погибших также возросло.

В больнице скончались два человека, которых в тяжелом состоянии госпитализировали после вражеской атаки по Черноморску.

Таким образом, количество погибших по состоянию на 14:17 составило 3 человека.