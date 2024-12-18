Россияне вербуют для войны наемников из Алжира: ГУР рассказало об одном из них

"15 декабря 2024 года во время боев в Запорожской области был убит российский наемник из Алжира Талеб Набиль, который воевал против Украины в составе армии государства-агрессора России", - пояснили в ГУР.

Известно, что Набиль был завербован россиянами из состава военного контингента РФ в Алжире в начале марта 2024 года. В июне-июле алжирец уже присоединился к ведению боевых действий против Украины на Донбассе.

В сентябре сообщил родственникам о том, что "отправляется на войну вглубь украинской территории". ГУР пишет, что сестра убитого наемника утверждает, что россияне завербовали брата на войну против Украины путем обмана.

"Сначала его знакомый сказал, что их отправят в Европу, он хотел попасть в Европу. Но потом Набиль понял, что знакомый его обманул, и ему предложили только подписать контракт с российской армией на год. Они пообещали, что после года службы ему дадут российское гражданство и ежемесячную зарплату. В конце концов, они улетели из Алжира прямо в Россию", - рассказала женщина.

По ее словам, вместе с Набилем в составе российских оккупационных войск было еще двое наемников из Алжира - они тоже убиты.

Сотрудники ГУР отметили, что количество алжирских наемников в составе российских оккупационных войск устанавливается, а их идентификация продолжается.

По состоянию на 18 декабря 2024 года идентифицировано 22 российских наемника из Алжира: