Россияне вербуют и продают граждан Непала для службы в армии РФ, - ISW

В отчете отмечается, что Министерство иностранных дел Непала 4 декабря сообщило о гибели шестерых граждан этой страны в боевых действиях на стороне российской армии в Украине.

Учитывая ситуацию, правительство Непала обратилось к официальной Москве с просьбой не вербовать граждан страны в качестве солдат, немедленно депортировать всех людей, которых ранее завербовало Минобороны РФ, а также вернуть тела погибших граждан.

Непальское издание Kathmandu Post 5 декабря сообщило, что правительство страны не позволяет своим гражданам служить в иностранных вооруженных силах, кроме Индии и Великобритании.

В то же время премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал заявил, что в российской армии служат отдельные граждане Непала, а также о том, что есть сообщения о гражданах Непала, которые служат в украинской армии.

Между тем посол Непала в России Милан Тадж Туладхар сообщил, что в российской армии в статусе наемников служат, по разным оценкам, от 150 до 200 непальцев.

"Агенты заманивают непальских граждан обещаниями крупных сумм денег и незаконно переправляют их в Россию, взимая плату в размере до одного миллиона рупий (примерно 12 тыс. долларов США). Многие непальские граждане посещали Россию по студенческим и туристическим визам перед тем, как вступить в российскую армию. Наши чиновники работают над тем, чтобы вернуть всех своих граждан в Непал и отговорить граждан вступать в иностранные армии", - отметил Милан Тадж Туладхар.

Наемники в российской армии

В 2022 году Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства иностранцами, которые записались на службу в российскую армию.

В октябре стало известно, что Россия начала массово вербовать наемников из Кубы для войны против нашей страны. Иностранцев используют в боях на Купянском направлении и между Бахмутом и Горловкой.

Власти Кубы арестовали 17 человек, которые заманивали молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию на войну с Украиной. Им может грозить смертная казнь.

Правительство Непала 5 декабря сообщило о гибели шестерых граждан страны, служивших в российской армии. Катманду требует от Москвы не вербовать своих граждан в армию РФ и немедленно вернуть всех завербованных на войну граждан Непала.