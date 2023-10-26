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РФ массово вербует наемников с Кубы, использует их в качестве смертников, - ЦНС

Четверг 26 октября 2023 14:15
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РФ массово вербует наемников с Кубы, использует их в качестве смертников, - ЦНС Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация начала массово вербовать наемников из Кубы для войны против нашей страны. Иностранцев привлекают на восточной линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

Согласно данным подполья, наемников применяют:

  • на Купянском направлении;
  • между Бахмутом и Горловкой.

В частности о вербовке наемников из Кубы предупреждали активисты "Кибер сопротивления", которые взломали почту начальника пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тула Антона Перевозчика.

"Сами россияне гордятся, что отправляют кубинцев в передовых отрядах, ведь их "не жалко". При этом из наемников не сформировали отдельный отряд, а разбрасывают уже по существующим российским, независимо от того владеет ли наемник русским языком", - добавляет ЦНС.

Отношение к кубинцам со стороны российских террористов соответствует типичному шовинизму. Главная роль наемников - умереть первыми.

Наемники из Кубы

О вербовке наемников с Кубы также писал Институт исследования войны (ISW).

Выяснилось, что в течение текущего года в армию террористов было завербовано более 100 граждан Кубы. Летом они присоединились к 106-й дивизии ВДВ со штабом в городе Тула, что, вероятно, указывает на деградирование дивизии от боев.

Министерство иностранных дел Кубы также рассказывало о действовавшей из России сети торговли людьми, которая пытается включить кубинских граждан в войну против Украины.

Еще позже глава МИД Бруно Родригес отверг слухи о якобы участии своих граждан в качестве наемников в войне. Впрочем, это противоречит заявлению посла Кубы в Москве, заявившему, что его правительство не выступает против этого.

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