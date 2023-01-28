Россияне во второй раз обстреляли пожарную часть в Гуляйполе (фото)

Оккупанты ударили по пожарной части в ночь на 28 января. Произошло прямое попадание вражеских снарядов в здание спасательного подразделения. В результате атаки пробита крыша, вылетели окна и двери в гараже.

"Обломки попали в пожарную автоцистерну, осколками пробито переднее колесо и отсек с аппаратами на сжатом воздухе, а также емкость для питьевой воды", - говорится в сообщении.

К счастью, никто из спасателей не пострадал. Это уже второй раз, когда оккупационные войска обстреляли пожарную часть в Гуляйполе.

"Все время часть служила островком безопасности и убежищем для сотен местных, которые обращались за помощью", - отметили спасатели.

Фото: россияне обстреляли пожарную часть в Гуляйполе (facebook.com/DSNSZP)