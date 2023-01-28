RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне во второй раз обстреляли пожарную часть в Гуляйполе (фото)

Фото: россияне обстреляли пожарную часть в Гуляйполе на Запорожье (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска во второй раз обстреляли пожарно-спасательную часть в городе Гуляйполе Запорожской области. В результате атаки врага повреждено здание и техника спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Оккупанты ударили по пожарной части в ночь на 28 января. Произошло прямое попадание вражеских снарядов в здание спасательного подразделения. В результате атаки пробита крыша, вылетели окна и двери в гараже.

"Обломки попали в пожарную автоцистерну, осколками пробито переднее колесо и отсек с аппаратами на сжатом воздухе, а также емкость для питьевой воды", - говорится в сообщении.

К счастью, никто из спасателей не пострадал. Это уже второй раз, когда оккупационные войска обстреляли пожарную часть в Гуляйполе.

"Все время часть служила островком безопасности и убежищем для сотен местных, которые обращались за помощью", - отметили спасатели.

Фото: россияне обстреляли пожарную часть в Гуляйполе (facebook.com/DSNSZP)

Напомним, вчера вечером оккупанты атаковали несколько объектов инфраструктуры в Запорожье, в результате обстрелов пострадал человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСрятувальникиЗапорожская областьВойна в Украине