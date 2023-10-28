Россияне второй раз за день атаковали Херсон: ранен человек

По данным администрации, сегодня. 28 октября, около 16:30 под вражеский удар попал мужчина.

"У него диагностировали ранения головы и шеи. Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение, где врачи оказывают ему помощь", - добавили в Херсонской ОВА.

Повреждения в районе

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявил, что в результате обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе повреждена сеть электропитания.

"Отключено ориентировочно 2 тысячи потребителей, преимущественно частный сектор, над восстановлением будут работать, пока не вернут электричество всем потребителям", - заявил он.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

За прошедшие сутки, 27 октября, российские террористы совершили 90 обстрелов, выпустив 516 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории региона. По Херсону "прилетело" 20 снарядов.

"Зафиксировано 15 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском районе. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздания и магазины в Херсоне", - рассказывает председатель ОВА Александр Прокудин.

В результате российской агрессии получили ранения 11 человек.

Сегодня российские террористы уже обстреляли Ивановку Херсонской области. В результате ударов два человека получили ранения.

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