RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне днем ударили КАБом по Харькову: есть пострадавший

Фото: РФ ударила по Харькову КАБом (facebook.com/dsnsdne)
Автор: Ірина Глухова

Российские войска сегодня днем, 25 июля, нанесли удар по одному из районов Харькова управляемой авиационной бомбой (КАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Удар по Харькову КАБом", - сначала сообщил мэр.

Впоследствии он уточнил, что по предварительной информации речь идет об Индустриальном районе.

Около 11:36 мэр сообщил, что в результате обстрела есть один пострадавший.

"Есть информация об одном пострадавшем в результате обстрела Индустриального района", - сообщил Терехов.

Ранее Воздушные силы предупреждали о запуске управляемой авиабомбы в направлении Харькова. Сообщение об угрозе поступило в 11:24.

 

Обстрелы Харькова

С первых дней полномасштабного вторжения россияне нанесли комбинированные удары по Харькову.

Вчера, 24 июля днем, оккупанты также ударили по центральной части Харькова авиабомбами. Тогда было несколько попаданий: по гражданскому предприятию и вблизи многоэтажки.

Сначала было известно о более 30 пострадавших, но их количество стремительно росло. И по последним данным стало известно о 42 пострадавших.

Среди них - шестеро детей: четверо девочек в возрасте 28 дней, 1, 10 и 17 лет, а также двое парней - 2 месяца и 17 лет.

Об ударах россиян КАБами по Харькову и о методах противодействия вражескому оружию - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине