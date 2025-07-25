Россияне днем ударили КАБом по Харькову: есть пострадавший

Обстрелы Харькова

С первых дней полномасштабного вторжения россияне нанесли комбинированные удары по Харькову.

Вчера, 24 июля днем, оккупанты также ударили по центральной части Харькова авиабомбами. Тогда было несколько попаданий: по гражданскому предприятию и вблизи многоэтажки.

Сначала было известно о более 30 пострадавших, но их количество стремительно росло. И по последним данным стало известно о 42 пострадавших.

Среди них - шестеро детей: четверо девочек в возрасте 28 дней, 1, 10 и 17 лет, а также двое парней - 2 месяца и 17 лет.

Об ударах россиян КАБами по Харькову и о методах противодействия вражескому оружию - читайте в материале РБК-Украина.

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